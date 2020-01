Rate this article:















Thank you to our 2019 Reviewers

We would particularly like to thank the following individuals who are the top reviewers for the journal in 2019, all with >10 reviews:

Andrew Elders Alexander Cole Nathan Lawrentschuk Kelly Stratton Janet Baack Kukreja Stacy Loeb Robert H. Thompson Hashim Ahmed

We are extremely grateful to all our reviewers for their time and hard work

Aastha Abboudi, Hamid Abdollah, Firas Abern, Michael Abufaraj, Mohammad Adam, Andy Adolfsson, Jan Adshead, James Ahlawat, Rajesh Ahmed, Aamir Ahmed, Kamran Aho, Tev Al Jaafari, Feras Albersen, Maarten Albertsen, Peter Albuquerque, Emanuel Ambrosio, Maria Amoroso, Peter Amparore, Daniele Anastasiadis, Anastasios Anderson, Paul Andersson, Karl-Erik Andriole, Gerald Anele, Uzoma Antonelli, Jodi Apostolidis, Apostolos Arora, Sohrab Asplin, John AUDENET, François Auvinen, Anssi Aydin, Abdullatif Baard, Joyce Bachmann, Lucas Ball, Mark Barber, Neil Barod, Ravi Basak, Ram Becerra, Maria F. Beckmann, Kerri Bedke, Jens Beiles, Charles Barry Berger, Lorenz Bertolo, Riccardo Beyer, Burkhard Beyer, Katharina Bhandari, Mahendra Bianchi, Lorenzo Bishop, Conrad Bivalacqua, Trinity Blaivas, Jerry Blecher, Gideon Blok, Bertil Blute, Michael Bodie, Joshua Bogaert, Guy Bokhorst, Leonard Bolgeri, Marco Bolton, Damien Boorjian, Stephen Borofsky, Michael S. Borza, Tudor Bouchier-Hayes, David Bowers, Aaron BOZKURT, Ibrahim Braga, Luis Bratt, Ola Bravi, Carlo Andrea Breau, Rodney Brembilla, Giorgio Breyer, Benjamin Brown, Christian Brown, Matthew Buckley, Jill Budäus, Lars Bujons, Anna Bultitude, Matthew Burger, Maximilian Buscarini, Maurizio Cahill, Declan Calvert, Robert Campi, Riccardo Canales, Benjamin K. Canda, Abdullah Cantiello, Francesco Capece, Marco Capogrosso, Paolo Carillo, Mauro CARLO, BUONERBA Castellani, Daniele Castiglione, Fabio Cathcart, Paul Cayan, Selahittin Celia, Antonio Celik, Serdar Cellek, Selim Challacombe, Ben Chandak, Pankaj Chandra, Ashish Chandrasekar, Thenappan Chang, Peter Chapin, Brian Chapple, Christopher Chartier-Kastler, Emmanuel Checcucci, Enrico Chee, Justin Chemasle, Christophe Chen, Jian Chen, Qi Chen, Ronald Chew, Ben Chi, Thomas Chin, Joseph Chin, Peter Chiong, Edmund Chiriaco, Giovanni Cho, Kang Su Cho, Min Chul Choi, Haesun Choi, Seungtaek Choong, Simon Christopher, Andrew Chudek, Jerzy Chung, Jinsoo Clark, Peter Cocci, Andrea Collins, Justin Connell, Shea Connolly, Stephen Cook, Gary Costello, Anthony Cranston, David Crawford, David Cresswell, Joanne Crestani, Alessandro Cruz, Célia Cruz, Francisco Culig, Zoran Cumberbatch, Marcus Cutress, Mark Dahm, Philipp Dall’Era, Marc Damber, Jan-Erik Dangle, Pankaj Danilack, V. A. Danuser, Hansjoerg Das, Akhil DasGupta, Ranan Davis, John Davis, Niall de Castro Abreu, Andre Luis De La Rosette, Jean De Luca, Stefano De Nunzio, Cosimo Del Popolo, Giulio Delahunt, Brett Dell’Oglio, Paolo Denstedt, John Desai, Janak Desai, Mahesh Deshpande, Aniruddh Di Muzio, Nadia Ding, Maylynn Dinkelman-Smit, M. Dizman, Nazli Djordjevic, Miroslav Dmochowski, Roger Downing, Amy Dragos, Laurian Dudderidge, Tim Dukic, Ivo Dundee, Philip Eardley, Ian Eberli, Daniel Eden, Christopher Efstathiou, Jason Ehdaie, Behfar Eisner, Brian El-Ghoneimi, Alaa Elhage, Oussama Elliott, Sean Elshal, Ahmed Elsheikh, Mohamed Elterman, Dean Emberton, Mark Emiliani, Esteban Engeler, Daniel Enting, Deborah Epstein, Jonathan Erci, Behice Everaert, Karel Everaerts, Wouter Fajkovic, Harun Falagario, Ugo Farhat, Walid Ferriero, MariaConsiglia Ferro, Matteo Ficarra, Vincenzo Figg, William Filson, Christopher Finch, William Fiorini, Paolo Fisch, Margit Fisher, Rebecca Fishman, Mayer Fleshner, Neil Fletcher, Sean Fok, Cynthia Fong, Eva Foo, Keong Tatt Foreman, Darren Fraundorfer, Mark Friberg, Anne Sofie Froehner, Michael Frydenberg, Mark Gacci, Mauro Gadzhiev, Nariman Gakis, Georgios Galfano, Antonio Ghagane, Shridhar C. Ghani, Khurshid Ghose, Amit Giannantoni, Antonella Giannarini, Gianluca Giganti, Francesco Gild, Philipp Gill, Inderbir Gilling, Peter Giusti, Guido Gokce, Mehmet Ilker Goldfarb, David Goldman, Howard Gontero, Paulo Goossen, Hans Gordon, Stephen Gore, John Gorin, Michael Graefen, Markus Gray, Elin Greenwell, Tamsin Gregg, Justin Grey, Alistair Grey, Benjamin Gross, Andreas Gross, Martin Grummet, Jeremy Gu, Meng Gulati, Roman Gundeti, Mohan Gupta, Mohit Gupta, Nikhil K. Guru, Khurshid Guruli, Georgi Habous, Mohamad Hackett, Geoff Hadjipavlou, Marios Hahn, Andrew Hamid, Rizwan Hamidi, Nurullah Han, Bangmin Han, Misop Hanna, Nawar Hanno, Philip Hart, Nicolas Hasan, Mudhar Häuser, Lorine Heesakkers, John Hegarty, Paul Heidenreich, Axel Heller, Nick Hemal, Ashok Hennessey, Derek Herlemann, Annika Hevia, Mateo Hindley, Richard Hsi, Ryan S. Huang, Jay Hubscher, Charles Huddart, Robert Hughes, Francis Hughes, Simon Hung, Andrew Hwang, Eu Chang Ilg, Marcus Ingham, Matthew Irtan, Sabine Irving, Stuart Jack, Greg Jeldres, Claudio Jeong, Chang Wook Jiwane, Ashish Johnson, Mark Joseph, Jean Joshi, Pankaj Jung, Jae Hung Kadıoğlu, Ateş Kahokehr, Arman Kalapara, Arveen Kalejaiye, Ayo Kamat, Ashish Kapoor, Jada Karakiewicz, Pierre Karam, Jose Karunanithy, Narayan Kasivisvanathan, Veeru Kavoussi, Louis Kaynar, Mehmet Keeley, Frank Kemal, Sarica Khan, Azhar Khochikar, Makarand Khoubehi, Bijan Kim, Isaac Kim, Jae Heon Kim, Simon King, Martin Kirby, Michael Kirkman, Maggie Kirsch, Andrew Kirschner-Hermanns, Ruth Kishan, Amar Kitta, Takeya Klaassen, Zachary Klatte, Tobias Knudsen, Bodo Koch, Michael Kockelbergh, Roger Konety, Badrinath Koo, Kevin Kosaka, Takeo Kowalczyk, Anna Kowalewski, Tim Krambeck, Amy Krasnow, Ross Krauss, Daniel J. Krimphove, Marieke Kryvenko, Oleksandr Kulkarni, Ravi Kulkarni, Sanjay Kumar, Sunil Kundu, Bibhas Kuo, Hann-Chorng Kusaka, M. Kutlu, Omer Kwon, Ohseong Lam, Wayne Lamb, Alastair Lamb, Benjamin Lancia, Andrea Landman, Jaime Lane, Giulia Lange, Dirk Laniado, Marc Larcher, Alessandro Lau, Adrian Laudone, Vincent Lavallée, Luke Lawrenson, Ross Lee, Byron Lee, David Lee, Jason Y. Lee, Jongsoo Lee, Won Ki Lee, Young Joon Leitner, Lorenz Lerner, Lori Lestingi, Jean Leveridge , Michael Levine, Larry Li, Jianxing Li, Roger LIATSIKOS, EVANGELOS Liauw, Stanley Lieske, John Lin, Guiting Lingeman, James Lipkin, Michael Lipshultz, Larry Liu, Hongbin Løgager, Vibeke López, Pedro José Lotan, Tamara Ma, Runzhuo Madersbacher, Stephan Mahal, Brandon Majima, Tsuyoshi Makanjuola, Jonathan Malde, Sachin Mamode, Nizam Mandel, Philipp Manecksha, Rustom Manfredi, Matteo Marchioni, Michele Mark, Stephen Marks, Leonard Martin, Richard Martinez-Salamanca, Juan Martini, Alberto Masson-Lecomte, Alexandra Matsuda, Tadashi Mattei, Agostino Maurer, Tobias Mayer, Erik Mazzone, Elio Mazzucchi, Eduardo McCammon, Kurt McClintock, Tyler McGrath, John McNeill, Alan McNeill, S McNicholas, Thomas Mehan, Nicholas Mehnert, Ulrich Menichetti, Julia Meyer, Christian Milenkovic, Uros Minhas, Suks Mir, Maria Misrai, Vincent Mizokami, Atsushi Mizuno, Kentaro Modgil, Vaibhav Modi, Parth Modonutti, Daniele Moncada, Ignacio Monga, Manoj Montanari, Emanuele Montorsi, Francesco Moochhala, Shabbir Moon, Daniel Moore, Caroline Moran, Diarmaid Morel Journel, Nicolas MORETTI, KIM Morey, Allen F. Moschini, Marco Mossanen, Matthew Mostafid, Hugh MOURMOURIS, PANAGIOTIS Mout, Lisanne Muir, Gordon Mukhopadhyay, Subhankar Mumtaz, Faiz Mundy, Anthony Muneer, Asif Murphy, Adam Murphy, Declan Muschter, Rolf Nabi, Junaid Nair, Shiva Najari, Bobby Narayan, Vikram Nathan, Senthil Nazzani, Sebastiano Netsch, Christopher Nguyen, David-Dan Nicolai, Nicola Norberto, Bernardo Novara, Giacomo Nunes-Silva, Igor O’Brien, Timothy Odisho, Anobel Ogden, Chris Ohlander, Samuel O’Kelly, Fardod Olsburgh, Jonathon Onem, Kadir Osmonov, Daniar Ost, Piet Ozyavuz, Rasin Paciotti, Marco Pais, Jr., Vernon Pais, Vernon Pal, Sumanta Panach-Navarrete, J. Pang, See‑Tong Panicker, Jalesh Pannek, Jürgen Pariser, Joseph Patel, Hiten Patel, Nishant Patel, Prashant Patel, Vipul Paterson, Ryan Patterson, Jake Paul, Asit Pavlovich, Christian Pearce, Ian Pearce, Shane Pearle, Margaret Penson, David Peters, Kenneth Pierorazio, Phillip Pinsky, Paul Pontari, Mike Popert, Richard Porpiglia, Francesco Porten, Sima Porter, James Portis, Andrew Potretzke, Aaron Preminger, Glenn Presicce, Fabrizio Preston, Mark Purohit, Rajveer Radtke, Jan Philipp Rai, Bhavan Rais-Bahrami, Soroush Raison, Nicholas Ralph, David Ramakrishnan, Venkat Ramani, Vijay Ramasamy, Ranjith Ramaswamy, Ashwin Ramón de Fata, Fernando Ranasinghe, Weranja Randhawa, Karen Rane, Abhay Rashid, Prem Rassweiler, Jens Rastinehad, Ardeshir Ratan, Hari Reddy, Sumeet Rees, Geraint Rees, Rowland Reese, Stephen Reiter, Robert Resorlu, Berkan Rha, Koon Ho Rink, Michael Rivera, Marcelino Riza Kural, Ali Robert, Grégoire Roberts, Matthew Robertson, William Robinson, David Rocco, Bernardo Rogers, Alistair Rogers, Craig Roghmann, Florian Roobol, Monique Rose, Brent Roseman, John Ross, Ashley Roth, Beat Rottenberg, Giles Rukin, Nicholas Rule, Andrew Russell, Beth Russo, Giorgio Ivan Sabnis, Ravindra Sade, Recep Sahai, Arun Sakellariou, Christina Alexandra Salami, Simpa Salonia, Andrea Salter, Carolyn Samaratunga, Hemamali Sammon, Jesse Samnakay, Naeem Samplaski, Mary Sanchez-Salas, Rafael Sangster, Philippa Sarica, Kemal Sas, David Sathianathen, Niranjan Schaeffer, Edward Schiavina, Riccardo Schmid, Marianne Schutzer, Matthew Sedigh, Omid Segaran, Surayne Seisen, Thomas Sellitti, Donald Semins, Michelle Sengupta, Shomik Sethia, Krishna Sfakianos, John Shao, Yi Shaw, Greg Shigemura, Katsumi Shiranov, Kirill Shrotri, Nitin Shukla, Aseem Silverman, Joshua Singh, Avinash Siva, Shankar Skarecky, Douglas Skolarus, Ted Smith, Angela Smith, Arthur Smith, Thomas Soares, Ricardo Soderberg, Leah Sodha, Hiren Soeterik, Timo Sofer, Mario Sofikitis, Nikolaos Sokoll, Lori Somani, Bhaskar Sonpavde, Guru Sood, Akshay Soomro, Naeem Sooriakumaran, Prasanna Speakman, Mark Spiess, Phillippe Spratt, Daniel Srinivasan, Arun Stai, Bethany Stamatakis, Lambros Standring, Susan Stattin, Pär Stebbing, Justin Stephan, Carsten Stewart, Grant Stish, Bradley Stoianovici, Dan Stone, Nelson Stricker, Phillip Stroman, Luke Studd, Rodney Suardi, Nazareno Subudhi, Sumit Sujenthiran, Arunan Sundi, Debasish Sur, Roger Swann, Ray Tae, Bum Sik Tailly, Thomas Takagi, Toshio Tan, Wei Shen Tay, Kae Jack Taylor, Claire Te, Alexis Teichman, Joel Teoh, Jeremy Tewari, Ash Thalmann, George Thimmegowda, Manohar Thomas, Kay Thurairaja, Ramesh Tikkinen, Kari Tilki, Derya Torremade Barreda, Josep Tosoian, Jeffrey Tran, Maxine Trinh, Quoc-Dien Trinh, Vincent Tsivian, Matvey Tu, Shi-Ming Tubaro, Andrea Tully, Karl Turajlic, Samra Turney, Ben Ukimura, Osamu Urkmez, Ahmet Uruc, Fatih Uzzo, Robert van den Bergh, Roderick Van der Aa, Frank Van der Kwast, Theodorus Van Hemelrijck, Mieke van Kerrebroeck, Philip van Renterghem, Koenraad van Rij, Simon Vanni, Alex Vasdev, Nikhil Vasdev, Nikhil Vela, Ian Verma, Hema Vernooij, Robin Vicentini, Fabio C Villers, Arnauld Vivian, Justin Wagenlehner, Florian Wallis, Christopher Walsh, Anna Walsh, Patrick Walton, Thomas Wang, Shaogang Wang, Ye Ward, John Warner, Jonathan Watanabe, Hiroki Watkin, Nick Watson, William Weight, Christopher Weizer, Alon Welk, Blayne Westney, Ouida Weston, Robin White, Jared Williams, Michael Williams, Stephen Willis, Susan Winkle, David Wiseman, Oliver Withington, John Wong, Kathie Wong, Lih-Ming Woo, Henry Woo, Sungmin Wood, Dan Woon, Dixon Teck Sing Wright, Anne Wu, Wenqi Wyant, Cole Wysock, James Xu, Kewei Xylinas, Evanguelos Yafi, Faysal Yang, Dong-Rong Yap, Tet Yassaie, Omid Yaxley, John Ye, Dingwei Yoshimura, Naoki Zamboglou, Constantinos Zamboni, Stefania Zargar, Homi Zeng, Guohua Zhao, Lee Zhu, Gang Zhu, Xiaoye Zondervan, Patricia Zorn, Kevin

We look forward to working with you again in 2020.